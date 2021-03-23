恒生資管料美債息不會持續上揚　籲專注亞洲平衡股債策略

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-03-23 18:19

投資者對通脹急升的憂慮下，觸發美國國債孳息抽升，息率曲線變得陡斜。恒生投資管理董事兼投資總監薛永輝認為，美債孳息只是重回到去年疫情爆發前的水平，在經濟開始復甦初期，實際的經濟狀況未必足以支持美債孳息大幅上升。雖不排除美債孳息因資金流向及調整或再度上升，但認為美債孳息不會持續上升，除非經濟復甦大幅超越目前預期水平。

薛永輝認為，之前美債孳息急升與市場反應過敏有關，除了市場擔心美國通脹上升外，亦因為有債券投資者趁機獲利回吐所致。

恒生投資管理有限公司董事兼投資總監薛永輝（左）表示，該行指未來將專注投資在可提供長遠增長潛力的增長股為主，以及個別高質素及能夠受惠於經濟恢復的價值股。

建議股債平衡策略 對沖市場波幅

薛永輝表示，恒生投資將專注在可提供長遠增長潛力的增長股為主，以及個別高質素及能夠受惠於經濟恢復的價值股。在增長股方面，如與資訊科技及「新經濟」行業相關公司，包括消費股、互聯網、平台、生物醫藥研發平台、新能源行業。

至於價值股及收益股方面，則會選擇與金融、原材料相關的股票。在債券市場方面，會選擇亞洲債券，包括投資級別，及個別高質素的高收益債券，而且會維持較短的存續期策略。

他建議，若是風險胃納較低的投資者，在市場波動性增加、在預期低息環境會持續的情況下，可專注亞洲的平衡股票及債券的策略，有助平衡增長及收益、降低風險之外，仍可捕捉資產長線的回報潛力。