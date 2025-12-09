美股｜道指早段升逾200點 納指偏軟
撰文：蕭通
市場靜侯聯儲局本周議息結果，美股周二（12月9日）早段個別發展，道指上揚，納指偏軟。
本港時間12月9日
【22:56】Nvidia現跌0.76%
道指最新報47,956點，升217點或0.45%；納指最新報23,506點，跌39點或0.17%；標普500指數現報6,856點，升10點或0.15%。
其中，Nvidia雖將獲美國批准對華出售H200晶片，但英國《金融時報》指中國或阻止國內企業採購，令Nvidia股價波動，目前最新跌0.76%。
【22:47】油價跌逾0.2%
油價下跌。紐約原油期貨現時每桶58.67美元，跌0.21美元或0.36%；倫敦布蘭特期油每桶報62.34美元，跌0.15美元或0.24%。
CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報90,114.83美元、24小時內約跌0.8%。
