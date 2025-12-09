美股｜道指早段升逾200點　納指偏軟

市場靜侯聯儲局本周議息結果，美股周二（12月9日）早段個別發展，道指上揚，納指偏軟。



圖為2025年11月14日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。（Reuters）

本港時間12月9日

【22:56】Nvidia現跌0.76%

道指最新報47,956點，升217點或0.45%；納指最新報23,506點，跌39點或0.17%；標普500指數現報6,856點，升10點或0.15%。

其中，Nvidia雖將獲美國批准對華出售H200晶片，但英國《金融時報》指中國或阻止國內企業採購，令Nvidia股價波動，目前最新跌0.76%。

【22:47】油價跌逾0.2%

油價下跌。紐約原油期貨現時每桶58.67美元，跌0.21美元或0.36%；倫敦布蘭特期油每桶報62.34美元，跌0.15美元或0.24%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報90,114.83美元、24小時內約跌0.8%。