麗新發展沽中環建行大廈50%權益　作價近35億　均呎3.13萬

負債水平偏高的麗新系，出手削槓桿，晚上發通告證實出售旗下貴重物業中國建設銀行大廈50%權益，作價近35億元。



麗新國際﹙0191﹚及麗新發展﹙0488﹚聯合宣布，麗新發展已訂立買賣協議，涉及出售手上持有的中環干諾道中3號中國建設銀行大廈50%權益，交易作價34.98億元，平均呎價约為每平方呎31,300元。

通告指出，償還相關貸款後，出售淨額約為24億元，可鞏固集團財務狀況。

有消息指買家為京東旗下子公司

至於買家身份，通告未有詳細透露，為一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司Jasmine Investment Development IV Limited，而早前市傳潛在買家則包括已持有上址另外50%權益的建設銀行(0939)及京東集團(9618)等。而最新有消息指，但有消息指，買家為京東集團（9618）旗下子公司。

中環建行大廈樓高27層，總建築面積約22.9萬方呎，當中18層辦公樓層及1個銀行大廳租予建行用以經營在港業務。

交易預計最快於明年1月完成

交易按照香港聯交所規則需要麗新發展和麗新國際股東審批，預計最快於2026年1月完成。

麗新發展稱，出售此物業後將會大幅改善集團財務狀況。基於今年7月31日年結財務數據並計及今年9月30日續期的長沙灣廣場銀團貸款和此物業出售，集團淨流動負債將轉為淨流動資產，優化集團的持續性經營能力。