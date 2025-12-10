美股｜聯儲局減息0.25厘符預期　道指升幅擴大至500點

美國聯儲局周三（12月10日）一如預期宣布減息0.25厘，消息公布後，三大指數上揚，道指升幅最新擴大至500點。



圖為2025年9月22日，美國交易員在紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

本港時間12月11日

【03:55】納指轉漲

道指最新報48,061點，升501點或1.05%；納指最新報23,646點，漲70點或0.30%；標普500指數現報6,882點，升41點或0.61%。

【03:25】微軟跌近3% Nvidia跌1%

道指最新報47,820點，升259點或0.55%；納指最新報23,550點，跌26點或0.11%；標普500指數現報6,855點，升14點或0.21%。

其中，微軟最新跌2.96%，為跌幅最大道指成份股；Nvidia跌1.08%。

2025年3月31日，德國漢諾威，漢諾威工業博覽會（Hannover Messe）開幕當日，美國微軟公司（Microsoft）的標誌在展會現場出現。（Reuters）

本港時間12月10日

【22:50】微軟跌逾2%

道指最新報47,579點，升18點或0.04%；納指最新報23,532點，跌43點或0.19%；標普500指數現報6,839點，跌0.5點或0.01%。

其中，微軟最新跌2.39%，為跌幅最大道指成份股；Nvidia跌0.28%。

【22:47】油價跌逾0.7%

油價下跌。紐約原油期貨現時每桶57.80美元，跌0.45美元或0.77%；倫敦布蘭特期油每桶報61.47美元，跌0.47美元或0.76%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報91,913.53美元、24小時內升逾1%。