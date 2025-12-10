美股｜聯儲局減息0.25厘符預期 道指最新升逾200點
撰文：蕭通
出版：更新：
美國聯儲局周三（12月10日）一如預期宣布減息0.25厘，消息公布後，道指暫時上揚。
本港時間12月11日
【03:25】微軟跌近3% Nvidia跌1%
道指最新報47,820點，升259點或0.55%；納指最新報23,550點，跌26點或0.11%；標普500指數現報6,855點，升14點或0.21%。
其中，微軟最新跌2.96%，為跌幅最大道指成份股；Nvidia跌1.08%。
本港時間12月10日
【22:50】微軟跌逾2%
道指最新報47,579點，升18點或0.04%；納指最新報23,532點，跌43點或0.19%；標普500指數現報6,839點，跌0.5點或0.01%。
其中，微軟最新跌2.39%，為跌幅最大道指成份股；Nvidia跌0.28%。
【22:47】油價跌逾0.7%
油價下跌。紐約原油期貨現時每桶57.80美元，跌0.45美元或0.77%；倫敦布蘭特期油每桶報61.47美元，跌0.47美元或0.76%。
CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報91,913.53美元、24小時內升逾1%。
美股｜道指收市倒跌179點 摩通Nvidia受壓數據流平台Confluen收市飆近三成 獲IBM斥110億美元收購美股｜道指收市跌215點 Tesla及Netflix跌逾3%彭博︰華納兄弟探索開始與Netflix展開獨家談判美股｜三大指數個別發展 道指收市跌31點