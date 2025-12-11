美股｜道指升幅擴至500點 納指仍挫1% 甲骨文瀉14%
撰文：蕭通
美國聯儲局一如預期減息0.25厘，美股周四（12月11日）早段個別發展，道指盤中升幅擴至逾500點。受甲骨文（Oracle）業績遜預期影響，科技股下跌，納指最新仍跌近1%。
本港時間12月12日
【00:37】Nvidia跌逾3.5%
道指最新報48,562點，升504點或1.05%；納指最新報23,421點，跌233點或0.99%；標普500指數現報6,865點，跌20點或0.30%。
其中，Nvidia跌3.56%，為跌幅最大道指成份股；Apple跌幅收窄至0.60%，Tesla挫1.92%。另外，甲骨文（Oracle）最新仍跌逾14%。
本港時間12月11日
【22:54】Nvidia跌逾3%
道指最新報48,246點，升188點或0.39%；納指最新報23,352點，跌302點或1.28%；標普500指數現報6,839點，跌46點或0.68%。
其中，Nvidia跌3.45%，為跌幅最大道指成份股；Apple亦跌1.49%，Tesla挫2.11%。另外，甲骨文（Oracle）最新跌逾14%。
【22:52】油價跌近2% Bitcoin又跌穿9萬美元
油價下跌。紐約原油期貨現時每桶57.32美元，跌1.14美元或1.95%；倫敦布蘭特期油每桶報61.09美元，跌1.12美元或1.80%。
CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報89,786.10美元、24小時內跌逾2%。
