美股｜道指早段曾漲逾300點 納指最新挫逾1% 甲骨文瀉14%
撰文：蕭通
出版：更新：
美國聯儲局一如預期減息0.25厘，美股周四（12月11日）早段個別發展，道指最多曾漲368點，目前升幅收窄。受甲骨文（Oracle）業績遜預期影響，科技股下跌，納指最新跌逾1%。
本港時間12月11日
【22:54】Nvidia跌逾3%
道指最新報48,246點，升188點或0.39%；納指最新報23,352點，跌302點或1.28%；標普500指數現報6,839點，跌46點或0.68%。
其中，Nvidia跌3.45%，為跌幅最大道指成份股；Apple亦跌1.49%，Tesla挫2.11%。另外，甲骨文（Oracle）最新跌逾14%。
【22:52】油價跌近2% Bitcoin又跌穿9萬美元
油價下跌。紐約原油期貨現時每桶57.32美元，跌1.14美元或1.95%；倫敦布蘭特期油每桶報61.09美元，跌1.12美元或1.80%。
CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報89,786.10美元、24小時內跌逾2%。
