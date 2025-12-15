美股｜道指早段升百點　Tesla漲逾4%

市場觀望將公布的一系列經濟數據，美股周一（12月15日）早段靠穩，道指暫升逾百點。



圖為2025年9月3日，交易員在美國紐約證券交易所(NYSE)的交易大廳工作。（Reuters）

本港時間12月15日

【22:47】iRobot股價暴跌近七成

道指最新報48,594點，升136點或0.28%；納指最新報23,227點，升32點或0.14%；標普500指數現報6,844點，升4或0.06%。

其中，Tesla升4.52%，Nvidia漲1.07%；Apple則跌1.34%。另外，掃地機械人Roomba的製造商iRobot申請破產保護，公司股價暴跌逾68%。

【22:45】油價下跌

油價下跌。紐約原油期貨現時每桶56.77美元，跌0.47美元或0.82%；倫敦布蘭特期油每桶報60.68美元，跌0.44美元或0.72%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報89,353.34美元、24小時內約跌0.2%。