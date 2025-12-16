美股｜美國11月非農新增職位超預期 道指早段偏軟
撰文：蕭通
出版：更新：
美國非農業新增職位多於預期，但失業率也高於市場預期，美股周二（12月16日）早段走軟。
本港時間12月16日
【22:50】11月失業率高於市場預期
道指最新報48,376點，跌40點或0.08%；納指最新報23,056點，跌0.9點或0.00%；標普500指數現報6,806點，跌9或0.15%。
數據方面，美國勞工部公布，美國11月非農就業新增職位6.4萬個，多於市場預期的5萬個。同月失業率4.6%，高於市場預期的4.4%。
【22:45】油價跌逾2%
油價下跌。紐約原油期貨現時每桶55.38美元，跌1.29美元或2.28%；倫敦布蘭特期油每桶報59.14美元，跌1.42美元或2.34%。
CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報87,105.74美元、24小時內跌逾1%。
美股｜道指收市跌41點 納指挫0.59% Tesla漲3.52%美國財長貝森特強調經濟增長 續推進放鬆金融監管美股｜道指高收646點 與標指同創新高紀錄 甲骨文瀉一成美國減息｜特朗普稱美國起碼要減息半厘 再批鮑威爾「硬頸」美股｜聯儲局減息0.25厘符預期 道指收市升497點