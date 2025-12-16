美股｜美國11月非農新增職位超預期　道指早段偏軟

美國非農業新增職位多於預期，但失業率也高於市場預期，美股周二（12月16日）早段走軟。



圖為2025年9月3日，交易員在美國紐約證券交易所(NYSE)的交易大廳工作。（Reuters）

本港時間12月16日

【22:50】11月失業率高於市場預期

道指最新報48,376點，跌40點或0.08%；納指最新報23,056點，跌0.9點或0.00%；標普500指數現報6,806點，跌9或0.15%。

數據方面，美國勞工部公布，美國11月非農就業新增職位6.4萬個，多於市場預期的5萬個。同月失業率4.6%，高於市場預期的4.4%。

【22:45】油價跌逾2%

油價下跌。紐約原油期貨現時每桶55.38美元，跌1.29美元或2.28%；倫敦布蘭特期油每桶報59.14美元，跌1.42美元或2.34%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報87,105.74美元、24小時內跌逾1%。