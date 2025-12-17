美股｜道指早段漲近200點　納指下跌　甲骨文跌逾3%

美股周三（12月17日）早段個別發展，道指暫漲近200點，納指下跌。有報道指甲骨文（Oracle）數據中心項目融資受阻，令市場保持謹慎。



圖為2025年12月1日，美國交易員紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

本港時間12月17日

【22:50】Nvidia跌2%

道指最新報48,306點，升192點或0.40%；納指最新報23,044點，跌66點或0.29%；標普500指數現報6,796點，跌3點或0.06%。

重磅科技股方面，Nvidia跌2.01%，暫為跌幅最大道指成份股；Apple則升0.46%。亞馬遜（Amazon）漲0.39%，此前有報道該公司正洽談向ChatGPT開發商OpenAI投資約100億美元。 另外，甲骨文（Oracle）股價暫跌3.63%。

【22:48】油價漲1.3%

油價回升。紐約原油期貨現時每桶55.86美元，漲0.73美元或1.32%；倫敦布蘭特期油每桶報59.71美元，升0.79美元或1.34%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報87,250.71美元、24小時內變化不大。