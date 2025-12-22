內地中小銀行陷倒閉潮 今年首11個月逾300家行退出市場
撰文：顧慧宇
出版：更新：
根據國家金融監理總局最新數據，截至11月底，今年以來內地已有超過300家銀行退出市場，創下歷史新高，當中近九成註銷主體為中小村鎮銀行，曾經遍布縣城的金融機構正快速消失。
近九成註銷主體為中小村鎮銀行
據《鉅亨網》報道，在已揭露年報的341家村鎮銀行中，68%淨利不足1,000萬元人民幣，21%深陷虧損泥淖。更令人擔憂的是，中小銀行的資產品質惡化，山西榆次農商行不良率飆升至34.43%，資本充足率跌破紅線至負21.26%，成為首家技術性破產的農商行。
大行轉攻普惠金融影響中小銀行資金來淡
報道稱，內房市場下行加上經濟疲弱，令以往中小銀行憑藉著高於大行的淨利差優勢，在房地產與基建熱潮中賺得盆滿缽滿的現象不復。於此同時，國有大行以低成本資金進攻普惠金融領域，今年上半年就吞下全行業52%的個人存款增量，掐斷中小銀行的資金來源。
此外，實體分行的消亡同樣致命。中國銀行業協會報告顯示，電子通路分流率已突破 90%，六大國行近六年累計裁撤據點超8,000家，無力承擔系統改造的中小銀行徹底失去線下優勢。被註銷銀行多數透過併購重組融入大行體系，如重慶梁平澳新村鎮銀行被富滇銀行吸收合併，中國監管機構藉此推動形成「大行穩大盤、中小行補縫隙」的新格局。
