國泰料今年盈利勝去年 下半年錄9億一次性收入 料HKExpress虧損
撰文：張偉倫
出版：更新：
國泰航空（0293）公布，預期今年下半年業績將超過今年上半年業績，及今年全年業績將超過去年全年業績。
國泰去年股東應佔溢利為98.88億元；而在今年上半年，該公司按年多賺1.1%至36.51億元。
今日（23日）國泰高開1.2%，報12.16元。
該集團在財務展望指，預期下半年業績表現理想，主要受運力提升、乘客運載率穩健以及貨運需求保持韌性所推動；惟香港快運主要因日本航線受多項因素影響而需求放緩，錄得虧損，部分抵銷有關利好因素。至於集團聯屬公司業績亦預計於今年下半年較上半年為佳。
錄一筆過9億元其他收入
此外，該集團下半年錄得一項約9億元的其他收入，源自一項與供應商和解協議所產生的非經常性收益。
至於該集團今年綜合財務業績而言，下半年一向是集團表現較佳的時段，今年與去年情況相同。整體而言，集團全年綜合財務業績預計將超越去年的穩健表現。
