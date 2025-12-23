美股｜美國第三季經濟增長勝預期 道指早段偏軟
撰文：蕭通
出版：更新：
美國第三季經濟增長4.3%，遠高於市場預期的3.3%，也創兩年來最快增速。美股周二（12月23日）早段偏軟。
本港時間12月23日
【22:50】Amazon升逾1%
道指最新報48,341點，跌20點或0.04%；納指最新報23,474點，升45點或0.19%；標普500指數現報6,888點，升10點或0.15%。
重磅科技股方面，Amazon現升1.42%，為升幅最大道指成份股；Nvidia漲0.34%。
【22:43】油價約跌0.3%
油價回落。紐約原油期貨現時每桶57.85美元，跌0.16美元或0.28%；倫敦布蘭特期油每桶報61.86美元，跌0.21美元或0.34%。
CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報$87,445.40美元、24小時內跌近3%。
美股｜道指收市升227點 納指漲0.52%高盛預計2026年牛市行情將擴散 但回報率或低於2025年拼多多盤前升逾半成 揚言下一個3年再造一個拼多多 加谷供應鏈Nike盤前瀉10% CFO預告本季收入錄低位數跌幅｜美股美股｜道指收市升65點 納指漲1.38% 特朗普旗下社媒飆近42%