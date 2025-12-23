美股｜美國第三季經濟增長勝預期　道指早段偏軟

美國第三季經濟增長4.3%，遠高於市場預期的3.3%，也創兩年來最快增速。美股周二（12月23日）早段偏軟。



圖為2025年12月1日，美國交易員紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

本港時間12月23日

【22:50】Amazon升逾1%

道指最新報48,341點，跌20點或0.04%；納指最新報23,474點，升45點或0.19%；標普500指數現報6,888點，升10點或0.15%。

重磅科技股方面，Amazon現升1.42%，為升幅最大道指成份股；Nvidia漲0.34%。

【22:43】油價約跌0.3%

油價回落。紐約原油期貨現時每桶57.85美元，跌0.16美元或0.28%；倫敦布蘭特期油每桶報61.86美元，跌0.21美元或0.34%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報$87,445.40美元、24小時內跌近3%。