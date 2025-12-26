國產GPU四小龍壁仞科技　傳孖展認購額1860億元　超購近765倍

「國產GPU四小龍」之一的壁仞科技（6082）從周一（22日）起至29日中午進行招股，目前券商暫借出孖展金額為1,859.9億元，以公司公開發售部份集資額2.4億元計算，超額認購764.8倍。



若壁仞科技順利上市，將為明年首假隻掛牌新股，以及香港首家國產GPU股。

國際配售已提早截飛

據外電報道，由於壁令仞科技國際配售需求強勁，因此已提早至周三（24日）下午6時結束；又指出公司國際配售獲超額認購數倍。

壁仞科技是循《上市規則》第18C章上市的特專科技公司，計劃發行2.5億股，香港公開發售佔5%，可回撥至最多20%。每股發售價介乎17元至19.6元，集資最多48.5億元。

一手入場費約3959元

每手200股，一手入場費3,959.5元。交易設15%發售量調整權，及15%超額配股權。

壁仞科技預期將於2026年1月2日掛牌買賣，中金公司、平安證券（香港）、中銀國際為聯席保薦人。