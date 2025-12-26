國產GPU四小龍壁仞科技 傳孖展認購額1860億元 超購近765倍
撰文：張偉倫
出版：更新：
「國產GPU四小龍」之一的壁仞科技（6082）從周一（22日）起至29日中午進行招股，目前券商暫借出孖展金額為1,859.9億元，以公司公開發售部份集資額2.4億元計算，超額認購764.8倍。
若壁仞科技順利上市，將為明年首假隻掛牌新股，以及香港首家國產GPU股。
國際配售已提早截飛
據外電報道，由於壁令仞科技國際配售需求強勁，因此已提早至周三（24日）下午6時結束；又指出公司國際配售獲超額認購數倍。
壁仞科技是循《上市規則》第18C章上市的特專科技公司，計劃發行2.5億股，香港公開發售佔5%，可回撥至最多20%。每股發售價介乎17元至19.6元，集資最多48.5億元。
一手入場費約3959元
每手200股，一手入場費3,959.5元。交易設15%發售量調整權，及15%超額配股權。
壁仞科技預期將於2026年1月2日掛牌買賣，中金公司、平安證券（香港）、中銀國際為聯席保薦人。
國產GPU四小龍壁仞科技招股 暫錄123億孖展認購 超額50倍｜新股「國產GPU股」壁仞科技今起招股 23名投資者3.725億美元基石認購內地AI晶片生產商壁仞科技通過上市聆訊 或成首隻香港國產GPU股多家內地AI公司擬來港上市 晶片製造商壁仞科技擬集資逾23億元美國制裁2間設計晶片中企 摩爾線程與壁仞發聲明抗議