銀價大坐過山車　破頂後倒跌逾2%　專家﹕白銀陷結構性供需失衡

貴金屬價格於今日（29日）亞洲交易時段走勢極為波動，其中現貨銀價每盎司曾高見83.987美元，升幅達6%，再創歷史新高。其後掉頭向下，最新報77.292美元，跌2.36%。紐約期銀最新報75.9美元，跌1.61%。



金價：圖為2025年1月10日，德國慕尼黑 Pro Aurum 黃金公司保險庫內堆放的金條。（Reuters）

金價方面，現貨金每盎司最新報4,496.32美元，跌0.8%；紐約期金最新報4,499.2美元，跌1.18%。

白金價格挫半成

其他貴金屬價格同樣下跌，紐約期銅每磅最新報578.1美元，跌1%，白金每盎司最新報2,334.65美元，跌5%，鉑金每盎司報1,805.48美元，跌7%。

對於近期銀價走勢，IG澳大利亞市場分析師Tony Sycamore表示﹕「毫無疑問：我們正在目睹一場世代罕見的白銀泡沫」。

白銀的快速上漲是貴金屬長達一年漲勢的縮影，由央行大量購買、資金流入ETF以及美聯儲連續三次降息推動，交易員押注2026年將會有更多降息。白銀之所以跑贏黃金，有多重原因。首先，白銀市場更「薄」，庫存更緊張，流動性也更容易迅速枯竭；倫敦黃金市場擁有約7,000億美元的可出借金條作為流動性緩衝，而白銀沒有類似儲備。

Tony Sycamore表示：「近期的主導因素是白銀嚴重的結構性供需失衡，引發市場對實物白銀的搶購。買家現在為立即交割支付的價格比等待一年高出驚人的7%。」