越南電動出租車營運商GSM　據報計劃來港上市　至少籌2億美元

越南電動出租車運商GSM據報計劃來港上市。據《路透》引述知情人士指出，與越南電動車龍頭VinFast關聯的GSM，目標是在2026年底至2027年初在港招股，集資至少2億美元，估值約為20億至30億美元。



消息人士指出，GSM已與潛在顧問就招股一事進行初步洽談，最快在明年首季委任顧問。

2023年創立經營越南最大電動的士車隊

GSM由Vingroup及Vinfast負責人Pham Nhat Vuong於2023年創立，在當地經營最大的電動出租車車隊。

消息人士指出，與新加坡及納斯達克市場相比，在香港上市擁有更深流動性，同時為電動車及出行領域帶來更強勁的投資者需求。若GSM成功在香港掛牌，可為公司的地區性發展帶來資金，鞏固在東南亞市場地位，並緩解VinFast在持續進行成本高昂的擴張和發展工作時，為Vingroup和Vuong帶來的財務壓力。

Vingroup並未透露GSM的財務細節，但表示公司繼續保持強勁的發展勢頭，並鞏固其市場領先地位。GSM已將業務拓展至柬埔寨、印尼和菲律賓，並正探索進入印度市場可能性。