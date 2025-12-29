美股｜道指早段跌逾百點 Tesla及Nvidia跌約2%
撰文：蕭通
出版：更新：
受到科技股下滑拖累，美股於周一（12月29日）早段下跌，其中道指跌逾百點。
本港時間12月29日
【22:51】納指跌逾百點
道指最新報48,595點，跌115點或0.24%；納指最新報23,470點，跌122點或0.52%；標普500指數現報6,906點，跌22點或0.33%。
重磅科技股方面，Nvidia現跌1.90%，為跌幅最大道指成份股。另外，Tesla也挫2.19%。
【22:45】油價升逾2%
油價上揚。紐約原油期貨現時每桶58.12美元，升1.38美元或2.43%；倫敦布蘭特期油每桶報61.51美元，升1.27美元或2.11%。
CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報87,956.51美元、24小時內變化不大。
