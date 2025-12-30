Labubu熱潮退　盲盒二手價據報大跳水　部分款式跌破原價

泡泡瑪特(9992)旗下Labubu熱潮有降溫跡象，內地媒體報道，本月一盒原價594元(人民幣，下同)的Labubu坐坐派對搪膠毛絨系列，二手平台的平均價已經從1478元回落到632元，部分原價99元一款已經跌破原價，在淘寶閃購最低只賣到82元。該系列在閒魚、千島及得物平台掛牌量增而成交價跌，折扣門店盲盒特惠促銷，海外電商平台熱門款式庫存充足。



據內地雜誌《南風窗》報道，於6月12日發售的Labubu怪味便利店系列，上市第二天價格就從199元被炒至逾4,600元，當天超過170個。但隨著官方補貨跟上，價格很快跌回千元以內，隨後一路下探至260元左右。

在閑魚、千島、得物等平台，Labubu的掛牌數量明顯增多，但成交價格卻在同步下移。一些折扣連鎖門店，曾經需要搶的盲盒，被擺在最顯眼的位置，貼上了限時特惠的標籤；在海外電商平台上，過去需要排隊預約的熱門款式，如今頁面顯示有貨。

類似的降溫也出現在股票市場。泡泡瑪特股價自8月下旬創下339.8港元的高位後，一路回落，截至12月中旬跌至約189港元，累計跌幅超過40%，市值蒸發逾2000億港元。