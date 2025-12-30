零售銀行明日起全面推「智安全」 　個人客戶可鎖定存款防詐騙

金管局與銀行公會今日（12月30日）公布，所有28家零售銀行（包括數字銀行）於12月31日或之前全面向個人客戶推出「智安存」服務，並將展開一系列宣傳計劃。



「智安存」猶如在銀行戶口內設置夾萬，銀行客戶可自行設定受保護的存款金額。當客戶需要動用受保護存款時，銀行會與客戶進行面對面的反詐騙核實程序，讓客戶有機會想清楚是否被騙，完成程序後客戶才可轉出或提取有關存款。

「智安存」適合所有客戶群使用，如市民有一些短期內不需動用的銀行存款，可考慮為這些存款加上「智安存」保護。金管局將聯同銀行業界積極宣傳「智安存」，包括推出廣告及各項推廣計劃，幫助市民了解並善用新服務。

（資料圖片）

金管局副總裁阮國恒表示，智安存為存款多加一層保護，是一項非常有用的防騙工具。增強銀行客戶自我保護的能力是防騙工作中重要的一環。金管局會繼續與銀行業界、執法機關和各持份者合作，全方位打擊騙案。他呼籲市民積極使用智安存，同時要時刻保持警惕，慎防騙案。

銀行公會署理主席紀鷺禧表示，加強客戶保障是銀行公會今年的重點工作之一。

隨着所有零售銀行全面推出智安存，銀行業界將加強推廣智安存，令智安存更普及。銀行業界會持續提升各種防騙措施和公眾教育，與金管局和執法機關攜手打擊詐騙罪行。