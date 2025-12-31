美股｜今年最後一個交易日　道指早段曾跌逾百點

2025年最後一個交易日，美股周三（12月31日）早段走低，道指最多曾跌逾百點。



圖為2025年9月3日，交易員在美國紐約證券交易所(NYSE)的交易大廳工作。（Reuters）

本港時間12月31日

【22:50】美國首領失業救濟人數少於預期

道指最新報48,279點，跌87點或0.18%；納指最新報23,374點，跌44點或0.19%；標普500指數現報6,884點，跌11點或0.17%。

數據方面。美國勞工部公布，首次申領失業救濟人數按周減少1.6萬人，跌至19.9萬人，少於市場預期的21.8萬人；續領人數按周減少4.7萬人，跌至186.6萬人，也少於市場預期的190.2萬人。

【22:46】油價約升0.4%

油價上揚。紐約原油期貨現時每桶58.18美元，升0.23美元或0.40%；倫敦布蘭特期油每桶報61.58美元，升0.25美元或0.41%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報88,409.75美元、24小時內約跌0.4%。