吉利「極氪」首款車型年底可交付　對科創板上市：不便回應

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-03-23 17:48

吉利汽車（0175）今日公布全年業績，吉利汽車控股行政總裁﹑執行董事桂生悅指，隨著吉利汽車由3.0走向4.0，2021年將會是快速增長的時候，故銷售目標增長16%至153萬輛，預計盈利水平進一步提升。

桂生悅指，2021年在幾個方面具備快速增長的條件，當中包括預期中國乘用車需求持續恢復，而吉利由3.0走向4.0的產品，正處於爆發之年，其CMA技術架構全面賦能於吉利品牌，相信產品和技術將得到市場認同。

「極氪」首款車型4月起接受預訂

吉利控股總裁、吉利汽車董事長、極氪公司首席執行官安聰慧指，吉利的「藍色吉利行動計劃」，其中計劃一是智能化節能與新能源汽車，體現為混合動力汽車、插電混合動力汽車、增程式插電混合動力汽車以及小排量節能汽車；而計劃二是智能化純電動汽車，組建全新的純電動汽車公司，正面參與智能純電動汽車市場的競爭。

他提到，吉利汽車與吉利控股合資品牌「極氪」，是由兩個藍色吉利行動計劃催生的汽車品牌。安聰慧預告，「極氪」品牌首款車型將採用SEA浩瀚智能進化體驗架構，在今年的上海車展亮相，4月起接受預訂，預計今年第四季可以交付。

芯片短缺未來影響無法作保證

談及到目前智能汽車的芯片出現短缺的影響，安聰慧明言目前未有對公司造成大影響，但對未來不敢有任何保證。他僅表示吉利與供應商有良好合作關係，一定會把芯片短缺的影響減到最少，亦相信未來芯片短缺的問題得以解決。

回應吉利與沃爾沃（VOLVO）的合併上市計劃，桂生悅最新表示，吉利將在發動機方面與沃爾沃緊密合作，而目前已沒有在瑞典上市計劃。至於吉利在內地科創板上市的計劃，桂生悅明言因涉及國家相關機構的審批，暫未有任何消息，並表示不方便明確回答。