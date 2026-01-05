美股｜ 道指早段升逾500點　Tesla漲逾3%

科技股反彈，美股周一 （1月5日）早段造好，道指最新漲逾500點。



圖為2026年1月2日，交易員在美國紐約證券交易所(NYSE)的交易大廳工作。（Reuters）

本港時間1月5日

【22:50】Amazon升近2%

道指最新報48,893點，升511點或1.06%；納指最新報23,382點，升147點或0.63%；標普500指數現報6,897點，漲39點或0.57%。

重磅科技股方面，Tesla現漲3.18%、Amazon升1.90%、Nvidia漲0.34%。

【22:43】油價升逾1%

油價上揚。紐約原油期貨現時每桶58.04美元，升0.72美元或1.26%；倫敦布蘭特期油每桶報61.42美元，升0.67美元或1.10%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報93,174.14 美元、24小時內約升1%。