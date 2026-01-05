美股｜ 道指早段升逾500點 Tesla漲逾3%
撰文：蕭通
出版：更新：
科技股反彈，美股周一 （1月5日）早段造好，道指最新漲逾500點。
本港時間1月5日
【22:50】Amazon升近2%
道指最新報48,893點，升511點或1.06%；納指最新報23,382點，升147點或0.63%；標普500指數現報6,897點，漲39點或0.57%。
重磅科技股方面，Tesla現漲3.18%、Amazon升1.90%、Nvidia漲0.34%。
【22:43】油價升逾1%
油價上揚。紐約原油期貨現時每桶58.04美元，升0.72美元或1.26%；倫敦布蘭特期油每桶報61.42美元，升0.67美元或1.10%。
CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報93,174.14 美元、24小時內約升1%。
中概股盤前集體抽升 百度美股飆12% 阿里美股升4%美股連升第3年 道指2025年升近13% 納指升幅逾2成2025全球資產風暴！白銀144%稱王 美元、美債大翻車美股｜2025年最後交易日 道指收市跌303點 納指挫0.76%巴菲特Last Day卸任巴郡行政總裁在即 掌舵60年股價漲近4萬倍