美股｜道指早段靠穩　Tesla跌近3%

市場等待本周將公布的就業數據。美股周二 （1月6日）早段靠穩。



圖為2026年1月2日，交易員在美國紐約證券交易所(NYSE)的交易大廳工作。（Reuters）

本港時間1月6日

【22:50】Apple跌逾1% Nvidia漲逾1%

道指最新報49,034點，升57點或0.12%；納指最新報23,478點，升82點或0.35%；標普500指數現報6,919點，漲17點或0.25%。

重磅科技股方面，Tesla現跌2.92%、蘋果公司（Apple）挫1.35%；Nvidia則漲1.70%。

【22:46】油價約升0.5%

油價上揚。紐約原油期貨現時每桶58.62美元，升0.30美元或0.51%；倫敦布蘭特期油每桶報62.09美元，升0.33美元或0.53%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報94,090.59 美元、24小時內約升0.7%。