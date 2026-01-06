美股｜道指早段靠穩 Tesla跌近3%
撰文：蕭通
出版：更新：
市場等待本周將公布的就業數據。美股周二 （1月6日）早段靠穩。
本港時間1月6日
【22:50】Apple跌逾1% Nvidia漲逾1%
道指最新報49,034點，升57點或0.12%；納指最新報23,478點，升82點或0.35%；標普500指數現報6,919點，漲17點或0.25%。
重磅科技股方面，Tesla現跌2.92%、蘋果公司（Apple）挫1.35%；Nvidia則漲1.70%。
【22:46】油價約升0.5%
油價上揚。紐約原油期貨現時每桶58.62美元，升0.30美元或0.51%；倫敦布蘭特期油每桶報62.09美元，升0.33美元或0.53%。
CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報94,090.59 美元、24小時內約升0.7%。
