巴菲特接班人 巴郡新CEO阿貝爾年薪2500萬美元 遠超股神
撰文：張偉倫
《彭博》報道，巴郡周二（6日）提交的文件顯示，新任行政總裁阿貝爾（Greg Abel）將領取2,500萬美元現金年薪，遠遠超過其前任CEO巴菲特保持了數十年的10萬美元薪酬水平。
監管備案文件顯示，阿貝爾的新薪酬，將較其於2024年的2,100萬美元增長19%，再加上其他薪酬，總收入還會更高一些。
雖然巴菲特的年薪對於一位企業CEO來說異常低，但巴郡持股讓他成為了世界頂級富豪之一，根據彭博社億萬富豪指數，他的淨資產約為1,500億美元。
阿貝爾加入巴郡27年
阿貝爾是巴菲特欽點的接班人，於1999年通過併購加入巴郡，當時該公司獲得了能源公司MidAmerican的控股股份。阿貝爾於2008年成為MidAmerican（後來的巴郡能源公司）的CEO，並於2018年晉升為巴郡副董事長，負責公司所有非保險業務。
