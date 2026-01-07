美股｜美國上月私企職位增幅遜預期 道指早段偏軟
撰文：蕭通
出版：更新：
美國上月私人職位增幅少過市場預期，美股周三 （1月7日）早段個別發展，道指偏軟。
本港時間1月7日
【22:50】Nvidia最新漲0.62%
道指最新報49,418點，跌43點或0.09%；納指最新報23,608點，升60點或0.26%；標普500指數現報6,953點，漲9點或0.13%。
重磅科技股方面，蘋果公司（Apple）現跌0.16%；Nvidia則漲0.62%。
數據方面，美國人力資源服務機構ADP，美國去年12月私人市場職位增加4.1萬個，少過市場預期的4.7萬個。
【22:41】油價下跌
油價下跌。紐約原油期貨現時每桶56.40美元，跌0.73美元或1.28%；倫敦布蘭特期油每桶報60.29美元，跌0.41美元或0.68%。
CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報91,941.46 美元、24小時內約跌2%。
