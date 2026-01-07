美股｜美國上月私企職位增幅遜預期　道指早段偏軟

美國上月私人職位增幅少過市場預期，美股周三 （1月7日）早段個別發展，道指偏軟。



圖為2025年12月2日，美國紐約證券交易所（NYSE）的交易大廳，一張桌上擺有總統特朗普（Donald Tump）的人形紙牌。（Reuters）

本港時間1月7日

【22:50】Nvidia最新漲0.62%

道指最新報49,418點，跌43點或0.09%；納指最新報23,608點，升60點或0.26%；標普500指數現報6,953點，漲9點或0.13%。

重磅科技股方面，蘋果公司（Apple）現跌0.16%；Nvidia則漲0.62%。

數據方面，美國人力資源服務機構ADP，美國去年12月私人市場職位增加4.1萬個，少過市場預期的4.7萬個。

【22:41】油價下跌

油價下跌。紐約原油期貨現時每桶56.40美元，跌0.73美元或1.28%；倫敦布蘭特期油每桶報60.29美元，跌0.41美元或0.68%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報91,941.46 美元、24小時內約跌2%。