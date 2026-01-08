恒生私有化｜方案今日早上表決　有持貨數十年小股東稱支持方案

滙豐（0005）提出斥資1,060億元私有化恒生（0011）議案，恒生今日（8日）舉行法院會議及股東特別大會就議案進行表決，其中法院會議會在早上10時30時舉行。



【10:11】小股東李生﹕套現後會轉買中銀

小股東李先生表示，會支持私有化提議，預計套現之後會轉買中銀。

【10:06】小股東李生﹕對作價感不滿

小股東李先生表示，已持有恒生50年了，對於滙豐提出的私有化價錢感覺不滿意，不透露會否投支持還是反對。對恒生銀行本身有情誼結，以前不敢行入去滙豐同渣打，但會去恒生接受銀行服務。

恒生小股東李生稱對私有化作價感不滿。(顧慧宇攝)

【09:54】小股東何生﹕支持私有化

小股東何生表示，已持有恒生已有數十年，並且會支持私有化，因價錢吸引。他又指出同時持有恒生及滙豐，未考慮套現後會投資什麼。

小股東何生表示，已持有恒生數十年，會支持私有化方案。(顧慧宇攝)

【09:44】已有股東陸續到場

據記者現場所見，會場外工作人員已圍起圍欄，並且有數十名保安或工作人員駐守，同時已有股東陸續到場。

滙豐在去年10月宣布以每股155元作價，向恒生提出私有化，涉資達到1,061億元，並且明言不會提高私有化作價。今次滙豐是根據公司條例第673條以協議安排方式將恒生私有化。

要通過私有化，首先計劃需在恒生銀行法院會議上獲至少75%有投票權的計劃股東贊成，且反對票不超過無利害關係股份總投票權的10%；同時需在股東大會上以至少75%票數通過特別決議案。

滙豐提出以每股155元私有化恒生，涉資1,060億元。（資料圖片）

王冬勝撰文﹕希望藉私有化釋出兩大協同效應

表決前夕，香港上海滙豐銀行主席王冬勝於報章發表評論文章，他指，去年10月，該行提出私有化恒生銀行，利用這個契機釋放雙方更大的協同效應。這是一項對香港市場的重大投資，不僅反映對恒生的信心，更體現對香港繼續作為國際金融中心，以及作為連接中國與世界的重要橋樑的承諾和信心。

王冬勝又指，建議並非為滿足短期回報而作出的部署，而是以信念、耐性，以及承擔為基礎的長遠投入。「因此，大家今天所作出的決定，有助進一步提升香港國際金融中心的長期競爭力。」

王冬勝續稱，滙豐相當珍視恒生多年來建立起的的競爭優勢，亦一直守護這份傳承，因此，滙豐承諾將保留恒生的獨立品牌、企業管治、客戶基礎及獨立銀行牌照，同時在人才等方面加大投資，不斷增強恒生獨有的優勢。