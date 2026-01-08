恒生私有化｜方案今早表決　小股東齊訴心聲　「我想攬到死嗰日」

滙豐（0005）提出斥資1,060億元私有化恒生（0011）議案，恒生今日（8日）舉行法院會議及股東特別大會就議案讓股東進行表決，其中法院會議會在早上10時30時舉行。



【10:11】小股東李生︰套現後會轉買中銀香港

小股東李先生表示，會支持私有化提議，預計套現之後會轉買中銀香港﹙2388﹚。

另外，小股東何先生也表示，會投反對票，持有恒生十幾年「我想攬到死嗰日」，對於滙豐提出私有化感覺失望，認為恆生壞賬可以最終「計得贏」得到解決。

【10:06】小股東李生︰對作價感不滿

李先生表示會在99元買入恒生，直言對私有化作價感到不滿意，因為滙豐出手太低，認為最少按8倍市賬率出價，同時明言不明白為何滙豐提出私有化，對此感到可惜。他又反問當日永隆及創興銀行私有化出價多少，惟並無透露會支持或反對私有化方案。

他自稱於恒生上市時持有至今，再次指出滙豐出手太低，所以親身到場。他又表示套現後會將資金存入定期存款，已七十多歲，還投資股票，若進行美元定期存款，息率有3厘。

李先生亦指出，甫出社會工作便是恒生的客戶，所以才早年便投資恒生。他又指出恒生是服務普羅大眾的銀行，對該行有情意結，認為該行擁有良好聲譽由1969年至今仍是恒生客戶，甚至透過恒生戶口以買賣股票。

他又指出本身亦持有滙豐，但不會加倉，因為太貴，同時該行本身亦有不少壞賬及風險，過往亦曾以每股28元供股。他亦表示在70年時代，不敢前往滙豐及渣打尋求服務，因為不會「做街邊生意」。

恒生小股東李生稱對私有化作價感不滿。(顧慧宇攝)

【09:54】小股東何生︰支持私有化

小股東何生表示，何先生表示以約140元購入恒生，有輕微利潤，持貨超過10年。被問及對作價是否感滿意時，則表示﹕「差唔多，買股票無話必賺。」套現後將轉買高息股，惟暫時未有心水。

小股東何生表示，已持有恒生數十年，會支持私有化方案。(顧慧宇攝)

【09:44】已有股東陸續到場

據記者現場所見，會場外工作人員已圍起圍欄，並且有數十名保安或工作人員駐守，同時已有股東陸續到場。

滙豐在去年10月宣布以每股155元作價，向恒生提出私有化，涉資達到1,061億元，並且明言不會提高私有化作價。今次滙豐是根據公司條例第673條以協議安排方式將恒生私有化。

要通過私有化，首先計劃需在恒生銀行法院會議上獲至少75%有投票權的計劃股東贊成，且反對票不超過無利害關係股份總投票權的10%；同時需在股東大會上以至少75%票數通過特別決議案。

滙豐提出以每股155元私有化恒生，涉資1,060億元。（資料圖片）

王冬勝撰文﹕希望藉私有化釋出兩大協同效應

表決前夕，香港上海滙豐銀行主席王冬勝於報章發表評論文章，他指，去年10月，該行提出私有化恒生銀行，利用這個契機釋放雙方更大的協同效應。這是一項對香港市場的重大投資，不僅反映對恒生的信心，更體現對香港繼續作為國際金融中心，以及作為連接中國與世界的重要橋樑的承諾和信心。

王冬勝又指，建議並非為滿足短期回報而作出的部署，而是以信念、耐性，以及承擔為基礎的長遠投入。「因此，大家今天所作出的決定，有助進一步提升香港國際金融中心的長期競爭力。」

王冬勝續稱，滙豐相當珍視恒生多年來建立起的的競爭優勢，亦一直守護這份傳承，因此，滙豐承諾將保留恒生的獨立品牌、企業管治、客戶基礎及獨立銀行牌照，同時在人才等方面加大投資，不斷增強恒生獨有的優勢。