美股｜道指早段先跌後回穩　特朗普促加軍費推高國防股

投資者在美國非農就業數據公布前趨於謹慎，另美國新領失業救濟人數少於預期。美股周四 （1月8日）早段個別發展，道指在跌200點後回穩，納指最新挫逾百點。其中，在美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）提出增加軍費至1.5萬億美元後，國防類股份大幅上揚。



圖為2025年12月17日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。 （Reuters）

本港時間1月8日

【22:50】Nvidia蘋果同跌逾1%

道指最新報49,075點，升79點或0.16%；納指最新報23,444點，跌139點或0.59%；標普500指數現報6,913點，跌7點或0.10%。

重磅科技股方面，蘋果公司（Apple）現跌1.34%、微軟挫1.13%；Nvidia亦跌1.13%。

另外，在美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）呼籲增加軍費預算至1.5萬億美元，刺激國防類股份上漲。其中，RTX 漲5.63%，洛歇馬丁（Lockheed Martin，又譯洛克希德・馬丁）上漲7.55%，諾斯洛普格魯曼（Northrop Grumman）漲 10.00%，Kratos Defense & Security Solutions飆16.87%。

數據方面，美國新領失業援助人數按周增加8,000人，升至20.8萬人，少過市場預期的21萬人；續領人數按周增加5.6萬人，升至191.4萬人，則多過市場預期的190萬人。

【22:46】油價跌近2% Bitcoin失守9萬美元

油價上揚。紐約原油期貨現時每桶57.04美元，升1.05元或1.88%；倫敦布蘭特期油每桶報61.11美元，升1.15美元或1.92%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報89,683.74美元、24小時內跌逾2%。