彭博︰國泰擬在香港及海外有限度裁員　節省成本為增長放緩作準備

《彭博》引述消息人士透露，國泰航空 （0293） 正為今年增長放緩作準備，已要求所有部門找出節省開支及提高效率的方法，以控制支出，當中包括將部分部門的職位進行整合，部分員工將被重新調配，並於香港及海外進行有限度的裁員。

國泰最新報12.65元，跌0.6%。



消息人士指，國泰航空計劃將非營運人員成本削減約5%，並削減總部市場推廣與行政等部門的開支，部分原因是藉此為人工智能（AI）等投資項目騰出資金空間。

報道稱，國泰航空預期今年盈利增長將降至個位數水平，為疫情以來首次。行政總裁林紹波去年底表示，國泰航空正進入「更趨正常化」的增長階段。市場預期，國泰航空及香港快運今年運力將增長7.7%。

國泰﹕續評估營運及組織架構

報道引述國泰航空發言人指，國泰航空致力持續評估與優化營運及組織架構，以確保最佳實現長期戰略目標，目前已實施的效率提升措施包括合併日常營運與規劃團隊，並重組銷售等部門，去年集團已整合東南亞與澳洲等區域職能，並將美洲總部從三藩市遷至溫哥華。

去年曾公布擬招聘3000人

國泰航空去年9月時表示，計劃今年招聘3,000人，截至去年底，國泰航空約有3.4萬名員工。