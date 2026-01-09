01消息︰滙豐加按揭回贈至1厘　大行中最高　分析稱或掀價格戰

踏入新一年，港元拆息走弱，但當中1個月港元拆息仍在3厘附近上下，市場並預期美國聯儲局減息步伐將持續。有市場消息向《香港01》透露，龍頭大行滙豐今日起增加按揭回贈至1%，其他三大行暫未跟隨，維持在0.7%左右，故滙豐該回贈水平為目前大行中最高。



限於一手樓貸款額1000萬元以上

消息稱，滙豐昨日剛通過恒生股東對私有化的決議，今日即上調按揭回贈。不過，仍需要符合不少條件，包括貸款額要不少於1,000萬元、需設立理財戶口，以及只限一手物業等。分析相信，這些限制未來都有機會放寬。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，滙豐加按揭回贈，估計新一年希望做多點按揭生意，而聯儲局也預計將在今年繼續減息，預計港元拆息包括1個月拆息，在趨勢上將跟隨回落，減低銀行本身做按揭生意的成本，故此會有空間去加按揭回贈。他預計，聯儲局今年會減息3次，共0.75厘。

曹德明表示，滙豐加按揭回贈，估計新一年希望做多點按揭生意。（公司提供）

分析料有機會掀起價格戰

星之谷按揭行政總裁莊錦輝表示，新年伊始多間銀行都提升按揭回贈，反映銀行對按揭業務的積極態度，相信與近期樓市氣氛轉好有關，銀行希望新一年打響頭炮。他認為今年銀行對按揭業務目標會更為進取，甚至有機會掀起價格戰，令申請按揭的客戶整體受惠。

星之谷莊錦輝。

莊錦輝指出，中小型銀行的回贈仍然較高，但大型銀行加回贈之後，兩者的差距已經收窄，中小型銀行亦需要作出回應，以保持市場的佔比，預料去到年中，按揭回贈有機會突破1.5%，接近2023年年尾的水平。