上證重上4100點　創10年新高　A股市場成交額再破3萬億元人民幣

A股三大指數今日集體上漲，滬指錄得16連陽，站上4100點，創10年新高；截至收盤，滬指漲0.92%報4120點，深證成指漲1.15%，創業板指漲0.77%。



全市場成交額3.15萬億元（人民幣‧下同），較前一交易日增帖3,261億元，為歷來第5次，全日成交額突破3萬億元。

AI應用板塊上揚

盤面上，AI應用板塊走高，Kimi概念、Sora概念及AI語料等方向領漲，易點天下、浙文互聯及電廣傳媒等多股漲停；商業航太、衛星互聯網板塊繼續活躍，乾照光電、中國衛通及三維通信等多股漲停；小金屬板塊活躍，廈門鎢業等多股漲停；文化傳媒、小紅書概念、網路遊戲及線上教育等板塊漲幅居前。

另外，光伏設備板塊走低，弘元綠能逼近跌停；玻璃玻纖板塊走弱，凱德石英跌逾7%；保險、銀行、航空機場及化肥等板塊跌幅居前。