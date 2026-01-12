美股｜聯儲局接司法部傳票　道指早段曾跌近500點

市場關注伊朗局勢，加上美國司法部對聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）發傳票，再次引起外界對聯儲局獨立性的擔憂。美股周一 （1月12日）早段下跌，道指最多曾跌492點，目前跌幅收窄。



圖為2025年9月17日，美國紐約證券交易所（NYSE）大廳，屏幕上播放著聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）在議息會議後的新聞發布會。（Reuters）

本港時間1月12日

【22:51】銀行股下跌

道指最新報49,247點，跌256點或0.52%；納指最新報23,652點，跌19點或0.08%；標普500指數現報6,955點，跌10點或0.15%。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）呼籲自1月20日起，將信用卡利率上限設定在10%，為期一年。受此消息影響，貸款機構和信用卡公司的股價紛紛下跌。其中，信用卡公司美國運通(American Express ）股價跌4.09%，為跌幅最大道指成份股。花旗集團(Citigroup)股價下跌3.29%，摩根大通(JPMorgan Chase)跌1.57%。

重磅科技股方面，蘋果公司（Apple）現跌0.46%、Nvidia跌0.09%。

【22:47】油價約跌0.6%

油價方面，紐約原油期貨現時每桶58.59美元，跌0.35元或0.59%；倫敦布蘭特期油每桶報62.93美元，跌0.41美元或0.65%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報90,653.56美元、24小時內約跌0.4%。