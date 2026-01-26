港滬兩地簽黃金合作協議　許正宇冀3年內港倉儲容量增至2千公噸

亞洲金融論壇今日起在香港舉行，香港與上海黃金交易所，在論壇上簽署有關黃金市場發展的合作備忘錄。合作協議由財經事務及庫務局局長許正宇、上海黃金交易所董事長余文建簽署，由行政長官李家超、人民銀行副行長鄒瀾、上海市委常委兼市政府常務副市長吳偉、上海市委金融辦常務副主任周小全，擔任見證人。



人民銀行副行長鄒瀾表示，支持香港黃金市場建設，增強香港離岸人民幣市場功能，支持上海黃金交易所通過各種方式，參與香港黃金清算系統建設，助力香港構建國際黃金交易中心，強化香港與全球黃金市場的聯繫。

政府希望在未來3年，將黃金倉儲規模增至2,000噸。（Scottsdale Mint@Unsplash）

許正宇表示，在地緣政治、通脹及全球貨幣政策重塑下，黃金的戰略性日益提高，滬港兩地市場可以在黃金市場發展方面，深化合作和互補，拓展國際市場及提升人民幣影響力。

他指出，香港將建立實體倉儲及物流等基建，目標未來3年建立2,000公噸儲藏量，機管局亦會將機場貴金屬儲存庫容量進一步增加至1,000公噸，同時會讓合資格的內地企業參與交易。香港也將建立中央清算系統，提高風險管理及結算機制能力，當局將推動實物黃金贖回及持牌交易所分銷黃金等。

許正宇指出香港與上海黃金交易所簽訂合作協議，開啓香港與上海攜手塑造全球黃金市場未來的新篇章。（廖雁雄攝/資料圖片）

另一方面，許正宇也進一步闡述政府對香港黃金市場發展的整體願景及配套措施，包括：

機管局及金融機構在港拓展黃金倉儲容量，以三年超越2,000噸為目標，使香港成為全球信賴的黃金儲存地。機管局已立項擴展在機場的倉儲設施，規模將達至千噸級別，兼顧本地儲存、交割和過境轉運需求；

同時指出財庫局已與深圳市地方金融管理局就港深兩地開展加工貿易合作簽署合作備忘錄，歡迎香港金商與深圳具備相關資格的精煉企業開展實質合作；由政府全資擁有的公司所管理的香港黃金中央清算系統計劃於今年內試營運；政府計劃於今年上半年提交立法建議，把貴金屬納入有關基金及單一家族辦公室的優惠稅制合資格投資範圍。

許正宇又表示，於本星期內，香港將有一支全新的黃金基金上市，主要特色除了包括透過香港本地完善的黃金基礎設施，進行所有實金交易及黃金儲存，提供於銀行兌換實物黃金的選項，還計劃推出非上市類別，探索透過持牌數字資產交易平台分銷，連接傳統與數碼金融；和

市場機構在亞洲金融論壇的黃金專題環節上公布香港可持續黃金治理框架和標準體系建設展望，以推動合乎道德及可持續的採購、環境保護及長期責任標準。

許正宇強調：「我們與上海黃金交易所簽訂合作協議，開啓香港與上海攜手塑造全球黃金市場未來的新篇章。我們將把握歷史機遇，搭建更堅固橋樑，激發創新，為全球投資者及經濟體創造持久價值。