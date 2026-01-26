經濟高峰論壇｜屈宏斌︰香港金融業需升級換代　冀港深兩地多合作

《香港01》主辦的「經濟高峰論壇 2025」於今日（26日）舉行。本屆論壇以「融匯創變：香港金融與科技新動能」為主題 。深圳市前海管理局首席經貿專家屈宏斌，於《貨幣新時代 香港金融樞紐再進化」的討論環節中指出，雖然香港在金融方面擁有獨特優勢，但是隨著時代迅速變代，尤其是金融服務業服務的對象，這種迅速的變化，認為香港金融業更需要進行升級換代。



香港金融業需換代升級

屈宏斌指出香港經濟，包括金融業在內，在過去的37年一直不斷進行升級換代。他以手機作比喻，指出﹕「已經不是大哥大手機，而是智能手機」。雖然香港金融服務業已變成iPhone般的智能手機，但是相對於內地實體經濟產業的發展，香港的水平仍有待提高，又指出目前內地客戶需要擁有如華為手機般的多功能服務。

屈宏斌指出，隨著內地企業需求有變化，香港金融服務業也需要出現轉變。(鄭子峰攝)

他指出香港需要升級換代，認為金融服務業要以客戶為中心。隨著客戶需求上的變化，提供新產品﹑新服務，重點在於服務的客戶，特別是內地企業客戶，已有巨大的變化。以往內地的經濟是世界工廠，將內地生產的產品向全世界出售，在此方面，香港於轉口貿易﹑貿易融資及保險等，表現均相當理想。但是今天的內地經濟已非僅是將產品出口，而是將中國的資產，特別是高科技的產能國際化，以及在全世界作部署。在此情況下，香港作為金融中介的角色，便更加來自深圳的服務。

強調港深兩地可以多加合作

在談及服務更時，屈宏斌認為有不少工作需要做，其中一方面需要更好與內地﹑特別是深圳合作。他指出深圳已非當年的深圳，而深圳的優勢及更新並非只顯現於零售行業﹑餐飲及個人服務，而是在各行各業，包括在專業服務業，特別是與高科技企業對接層面是有其優勢。因此香港金融業需要推出新產品，更好服務經濟實體，有需要多北上以參考同業。

他又指出前海是特區的特區，也是一個國家平台，是國家開放及改革的樞紐，而國家予深圳及前海的主要責任，是進一步推動深港兩地現代服務業進一步合作，金融是非常重要抓手。深圳前海在國務院及深圳市場支持下，進行大量工作。目前深圳前海擁有逾500家金融機構，其中超過100家是來自香港，同時在跨境金融上作出不少嘗試，如跨境自由貿易賬戶﹑港企港待等，以及在跨境金融產品上作嘗試，這些已為奠定基礎。未來在加強香港與深圳前海的合作，可以提升香港金融服務水平，及提升國際競爭力。

對於對穩定幣發展，屈宏斌（圖右二）指出，香港可以先行先。（鄭子峰攝）

香港可就穩定幣先行先試

談及穩定幣發展時，屈宏斌指出內地因為考慮風險後而不能做，但是香港可以先行先試，不論是從推動香港作為離岸人民幣中心地位，式或是對香港金融業發展，也是良好機會。至於企業而言，數字人民幣發展能否促進企業好處及取得金融效率，認為作用不應被低估。雖然短期而言，企業未必會大規模地使用，但會有鯰魚效應。穩定幣有助降低成本及提升效率，對傳統銀行在處理跨境支付層面產生競爭作用。他指出一般而言，當客戶尋求對外匯款，銀行多表示需時3日，而據其了解這並非與技術有關。

他又指出當穩定幣出現，以及利用人民幣結算，可以倒迫銀行改善服務，有助縮短客戶處理貿易結算的時間，有助提升金融效率。雖然銀行利潤或會因而減少，但是對企業及客戶可以產生正面作用。