美股｜道指早段跌逾300點 聯合健康挫19%
撰文：蕭通
出版：更新：
美股周二（1月27日）早段個別發展，道指現跌逾300點，納指及標指上揚。
本港時間1月27日
【22:54】Apple升逾2%
道指最新報49,083點，跌328點或0.67%；納指最新報23,773點，升171點或0.73%；標普500指數現報6,976點，漲26點或0.38%。
其中，蘋果公司（Apple）升2.20%，為升幅最大道指成份股；微軟漲1.24%、Amazon漲0.43%，Nvidia則升0.23%。另外， 聯合健康（UnitedHealth）股價挫19%，為跌幅最大道指成份股。
【22:53】油價升約1%
油價方面，紐約原油期貨現時每桶61.31美元，升0.68元或1.12%；倫敦布蘭特期油每桶報65.37美元，漲0.60美元或0.93%。
CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報87,701.32美元、24小時內約跌0.4%。
