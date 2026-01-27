美股｜道指早段跌逾300點　聯合健康挫19%

美股周二（1月27日）早段個別發展，道指現跌逾300點，納指及標指上揚。



圖為2026年1月21日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。（Reuters）

本港時間1月27日

【22:54】Apple升逾2%

道指最新報49,083點，跌328點或0.67%；納指最新報23,773點，升171點或0.73%；標普500指數現報6,976點，漲26點或0.38%。

其中，蘋果公司（Apple）升2.20%，為升幅最大道指成份股；微軟漲1.24%、Amazon漲0.43%，Nvidia則升0.23%。另外， 聯合健康（UnitedHealth）股價挫19%，為跌幅最大道指成份股。

【22:53】油價升約1%

油價方面，紐約原油期貨現時每桶61.31美元，升0.68元或1.12%；倫敦布蘭特期油每桶報65.37美元，漲0.60美元或0.93%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報87,701.32美元、24小時內約跌0.4%。