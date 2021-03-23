數碼港夥兩夥伴舉行財富管理科技演示日　冀降財富管理服務門檻

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-03-23 20:28

數碼港一連兩日（3月22及23日） 聯同香港中國金融協會及香港證券及投資學會合辦 WealthTech Demo Day（財富管理科技演示日），邀請7間提供虛擬智能投資助理、算法財富管理平台、證券行人工智能（AI）交易平台、AI新股上市文件審核系統等應用方案的數碼港初創企業，向證券業界介紹其解決方案，協助金融機構物色能夠提升其競爭力的財富管理科技方案。

數碼港首席公眾使命官陳思源表示，WealthTech將財富管理服務的門檻降低，讓客戶能以較低成本購買個人化投資產品及享受財富管理建議，亦有助金融機構擴大客戶群。近期政府委託數碼港推出「拍住上」金融科技概念驗證測試資助計劃，鼓勵金融機構與金融科技企業合作。WealthTech Demo Day正好提供一個很好的平台，讓證監會的持牌公司認識數碼港的財富管理科技初創企業，繼而探討引進相關科技，共同開發嶄新方案。

香港中國金融協會數字經濟專家柳文龍表示，現時愈來愈多中美投資銀行、大型商業銀行等金融機構與科技公司合作，在財富管理業務應用WealthTech，通過金融科技和大數據等優化財富管理的流程和提升服務水平。通過與數碼港合作，正正是金融與科技的結合，期望能夠發揮協會的金融資源優勢，協助推動行業應用科技。

香港證券及投資學會行政總裁孔慶詩表示，很高興見到WealthTech快速發展，Demo Day正好讓數碼港的初創企業向業界展示它們的創新方案，從而提升財富管理服務的效率及普及性。該會與數碼港合作，目的是營造有利的環境，將初創及科技企業與金融服務業的專業團體聯繫起來，為鞏固香港作為資產及財富管理中心的地位發揮積極作用。