美股｜聯儲局維持利率不變　三大指數變化不大

聯儲局一如預期維持利率不變，儘管標指周三（1月28日）早段曾首次升穿7000點大關，但隨後走軟。在議息結果公布後，美股三大指數變化不大。



2026年1月28日，美國紐約證券交易所（NYSE）的交易大廳，螢幕上顯示的聯儲局議息結果。（Reuters）

本港時間1月28日

【03:27】標指升穿7000點後倒跌

道指最新報49,014點，升11點或0.02%；納指最新報23,864點，升47點或0.20%；標普500指數現報6,976點，跌2點或0.03%。

本港時間1月27日

【22:52】聯合健康反彈近3%

道指最新報48,994點，跌8點或0.02%；納指最新報23,946點，升129點或0.54%；標普500指數現報6,996點，漲17點或0.25%。

聯合健康（UnitedHealth）繼前一天急跌近兩成後，最新反彈2.93%，為升幅最大道指成份股。Nvidia漲1.63%、Tesla升1.52%、Amazon升0.93%。

【22:47】油價上揚

油價方面，紐約原油期貨現時每桶63.10美元，升0.71元或1.14%；倫敦布蘭特期油每桶報67.06元，漲0.47美元或0.71%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報89,418.94美元、24小時內約漲0.8%。