美股｜道指早段挫300點　納指瀉2%　微軟插逾一成　 油價曾飆逾4%

投資者正評估大型科技公司的業績，美股周四（1月29日）早段下跌，道指早段曾升277點後下滑，最新跌逾300點；納指則大幅跌逾2%、標指最新也挫逾1%。其中，微軟（Microsoft）雲端業務收入表現不佳，令股價大幅下瀉。



圖為2025年12月1日，美國交易員紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

本港時間1月29日

【23:46】Tesla挫逾3% Nvidia跌逾2%

道指最新報48,702點，跌312點或0.64%；納指最新報23,304點，跌552點或2.32%；標普500指數現報6,886點，跌91點或1.31%。

微軟最新跌11.89%，為跌幅最大道指成份股。Nvidia跌2.30%、Tesla挫3.16%、Amazon跌2.38%。

【22:57】Tesla挫近2%

道指最新報49,108點，升92點或0.19%；納指最新報23,608點，跌249點或1.04%；標普500指數現報6,953點，跌24點或0.35%。

微軟最新跌10.99%，為跌幅最大道指成份股。Nvidia跌0.26%、Tesla挫1.90%、Amazon跌1.56%。

【22:55】油價漲逾4%

油價方面，紐約原油期貨現時每桶66.23美元，升3.02元或4.78%；倫敦布蘭特期油每桶報70.30元，漲2.93美元或4.35%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報87,345.40美元、24小時內跌逾2%。