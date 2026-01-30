新世界高開逾半成　母公司周企獲投資者就投資新世界接洽

新世界（0017）獲控股股東周大福企業通知，獲若干投資者就可能投資於該公司事宜接洽，受到消息刺激，新世界今日（30日）高開5.6%，報11.75元；旗下新世界百貨中國（0825）則高開1.4%，報0.36元。



《彭博》於周四（29日）引述知情人士透露，黑石集團正就成為新世界發展最大單一股東進行深入談判。若交易成行，這將意味著香港最富裕家族之一將放棄對此項重要資產的控制權。

周企指未與投資者達成協議

新世界於同日晚上發通告指，獲悉有媒體報導揣測有關公司的潛在投資者。公司已向其控股股東，即鄭家純家家族旗下的周大福企業作出查詢並獲周大福企業告知，於公告日期，周大福企業獲若干潛在投資者就可能投資公司之事宜接洽；其尚未與任何該等潛在投資者達成任何協議；其尚未就該等潛在投資之金額、性質或形式達成任何協議；及概不保證該等潛在投資將會進行與否。

新世界又稱，確認並不知悉任何其他必須公佈以避免公司證券產生虛假市場的信息，亦不知悉 任何根據內幕消息條文（定義見上市規則）須予以披露的內幕消息。

新世界補充，將根據上市規則、證券及期貨條例（第 571 章）及╱或其他適用法律法規的披露要求，適時另行刊發進一步公告，並建議股東、債務及其他證券持有人及潛在投資者不要依賴有關集團的市場傳言。有關集團的任何資訊僅應以公司的官方公告為準。