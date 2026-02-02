港股跌幅擴至800點　比亞迪及紫金等8藍籌　跌幅超過半成｜持更

港股今日（2日）低開289點後，跌幅擴大至逾400點，並失守27000點。其後大市跌幅進一步擴大，目前最新跌近800點。



【13:55】港股跌幅曾擴至逾800點

港股跌幅曾進一步擴大至逾800點，恒指最新報26593點，跌793點，成交額為2,261.79億元。

目前有8隻成份股跌幅逾半成，當中包括比亞迪（1211）﹑聯通（0762）及紫金（2899）及中海油（0883）。

【13:31】僅13隻藍籌股保不失或上揚

恒生指數最新報26653點，跌733點，成交額為2,006.69億元。

88隻成份股中，只有13隻可以力保不失或上揚，其中金沙（1928）表現最佳，升幅達4.6%。

目前有6隻成份股跌幅超過半成，當中包括（0762）﹑比亞迪（1211）﹑中電信（0728）﹑紫金（2899）﹑神華（1088）及舜宇（2382）。

【12:20】港股半日跌逾600點

港股半日跌656點，報26730點，成交額為1,781億元。國指中午收市報9064點，跌252點；科指跌210點，報5508點。

長和（0001）延續上日跌勢，半日跌2.6%，報61.6元。

中資電訊股下跌，聯通（0762）為表現最差成份股，瀉8.8%，報7.25元。

汽車股方面，比亞迪（1211）跌7.8%。

【11:05】港股最新跌543點

恒生指數最新報26843點，跌543點。

中資電訊股明顯受壓，聯通（0762）跌8.7%，中電信（0728）跌7.1%。

澳門1月份博彩收益高於預期，濠賭股上揚，金沙（1928）逆市升4.6%，報17.82元。

【10:00】港股失守27000點

恒生指數最新報26919點，跌467點，國指跌180點，報9136點，科指跌151點，報5566點。

近日財政部和國家稅務總局發布電信服務增值稅稅目適用範圍調整，部分電信服務對應增值稅稅率由6%調整為9%，此次稅目適用範圍調整，將對三家集團收入及利潤均產生影響。受到消息拖累，內地三大電訊股全線下挫，聯通（0762）跌10%，中電信（0728）及中移動（0941）分別跌7.4%及4.1%。

比亞迪（1211）受到上月汽車銷量下跌拖累，跌4.8%。

金價跌拖累紫金及周大福

金價下跌，金礦股紫金（2899）及金飾股周大福（1929）分別跌4%及3.6%。