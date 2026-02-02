美股｜道指早段漲逾200點 Tesla及Nvidia跌逾2% 油價挫逾4%
撰文：蕭通
出版：更新：
道指周一（2月2日）早段上揚，最新暫升逾200點，納指靠穩。
本港時間2月2日
【22:51】蘋果升逾1%
道指最新報49,165點，升272點或0.56%；納指最新報23,500點，漲39點或0.17%；標普500指數現報6,953點，升14點或0.21%。
重磅科技股方面，Tesla跌2.32%、Nvidia跌2.15%、微軟跌0.53%；蘋果公司（Apple）則漲1.07%。
【22:46】油價跌逾4% Bitcoin跌穿7.9萬散元
油價方面，紐約原油期貨現時每桶62.20美元，跌3.01元或4.62%；倫敦布蘭特期油每桶報66.19元，跌3.13美元或4.52%。
CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報78,426.6美元、24小時內跌逾0.9%。
聯儲局新主席人選揭盅 特朗普提名沃什執掌Fed聯儲局跑馬仔｜特朗普稱周五早上公布新任Fed主席提名美股｜納指收市升55點 納指跌0.72% 微軟瀉一成 Meta飆10.4%特朗普煉金術 金價1個月飆近3成 投行大合奏最牛睇呢個價！彭博︰內地擬收緊跨境基金投資目的地 美股等市場資金流或受抑制