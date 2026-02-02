美股｜道指早段漲逾200點　Tesla及Nvidia跌逾2%　油價挫逾4%

道指周一（2月2日）早段上揚，最新暫升逾200點，納指靠穩。



圖為2025年12月1日，美國交易員紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

本港時間2月2日

【22:51】蘋果升逾1%

道指最新報49,165點，升272點或0.56%；納指最新報23,500點，漲39點或0.17%；標普500指數現報6,953點，升14點或0.21%。

重磅科技股方面，Tesla跌2.32%、Nvidia跌2.15%、微軟跌0.53%；蘋果公司（Apple）則漲1.07%。

【22:46】油價跌逾4% Bitcoin跌穿7.9萬散元

油價方面，紐約原油期貨現時每桶62.20美元，跌3.01元或4.62%；倫敦布蘭特期油每桶報66.19元，跌3.13美元或4.52%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報78,426.6美元、24小時內跌逾0.9%。