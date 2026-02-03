美股｜道指早段曾升逾200點　納指微跌

美股周二（2月3日）早段個別發展，道指上揚，最多曾漲逾200點；納指則輕微下跌。



圖為2025年9月22日，美國紐約證券交易所（NYSE）大廳的螢幕上展示美國國旗。（Reuters）

本港時間2月3日

【22:52】IBM跌近5%

道指最新報49,576點，升169點或0.34%；納指最新報23,535點，跌56點或0.24%；標普500指數現報6,977點，升1點或0.02%。

重磅科技股方面，Nvidia跌1.32%、微軟跌1.91%；蘋果公司（Apple）則漲0.31%。另外，IBM跌4.82%，為跌幅最大道指成份股。

【22:49】油價升逾1%

油價方面，紐約原油期貨現時每桶62.94美元，升0.80元或1.29%；倫敦布蘭特期油每桶報66.97元，升0.67美元或1.01%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報77,992.97美元、24小時內變化不大。