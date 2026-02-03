美股｜道指跌幅擴至逾400點　納指挫近2%　IBM瀉近一成

美股周二（2月3日）後段跌幅擴大，道指從早段最多曾升245點，至最新跌逾400點；納指挫近2%。



圖為2025年9月22日，美國紐約證券交易所（NYSE）大廳的螢幕上展示美國國旗。（Reuters）

本港時間2月4日

【02:15】Nvidia跌逾3.5%

道指最新報48,996點，跌410點或0.83%；納指最新報23,123點，跌468點或1.99%；標普500指數現報6,887點，跌89點或1.27%。

重磅科技股方面，Nvidia跌3.55%、微軟跌2.71%、Amazon挫2.68%、蘋果公司（Apple）微跌0.15%。另外，IBM跌9.66%%，為跌幅最大道指成份股。

油價：圖為2025年6月11日，無人機拍攝的美國德州一台抽油機和鑽井平台。（Reuters）

本港時間2月3日

【22:52】IBM跌近5%

道指最新報49,576點，升169點或0.34%；納指最新報23,535點，跌56點或0.24%；標普500指數現報6,977點，升1點或0.02%。

重磅科技股方面，Nvidia跌1.32%、微軟跌1.91%；蘋果公司（Apple）則漲0.31%。另外，IBM跌4.82%，為跌幅最大道指成份股。

【22:49】油價升逾1%

油價方面，紐約原油期貨現時每桶62.94美元，升0.80元或1.29%；倫敦布蘭特期油每桶報66.97元，升0.67美元或1.01%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報77,992.97美元、24小時內變化不大。