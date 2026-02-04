騰訊元寶澄清不存在「靜默監控」、「預設開啟AI」　科企股價續弱

騰訊（0700）官方賬號「鵝廠黑板報」發文就涉元寶App相關謠言進行澄清，稱不存在「靜默監控」、「默認開啟AI」及「自動舉報」情況。用戶擁有完全的知情權和選擇權，可根據自身需求主動決定是否使用相關功能。



對於有謠言指搶元寶紅包會導致微信閃退，餘額清零，文中指，元寶App與微信是兩個獨立的應用，不存在直接導致微信閃退的技術關聯。用戶在元寶App內獲得的任何現金紅包或獎勵，均受到嚴格的金融安全保障，不影響賬戶安全。

對於有謠言指元寶紅包的鏈接有病毒，是木馬，文中對此提醒用戶，務必通過元寶App官方頁面或可信渠道參與紅包活動，切勿點擊不明來源的鏈接，謹防上當受騙。

位於深圳南山區的騰訊濱海大廈是騰訊的全球總部。（視覺中國）

日前傳聞互聯網增值稅上調 科企股價續弱

日前因市場傳聞，互聯網增值服務等或將面臨增值稅稅率上調，惹騰訊急插6%，隨後內地官媒《新華社》回應認為傳聞不實。《新華社》報道，從權威專家和業內人士處了解到，這些傳言並不具備真實性。而且增值稅法明確規定，增值稅稅率最高僅為13%，並不存在32%這個檔次。

據報道，自2026年1月1日起，《中華人民共和國增值稅法》和《中華人民共和國增值稅法實施條例》同步施行。專家表示，財稅部門近期發布了多項關於增值稅政策的公告，這些政策主要是為了更好落實增值稅法、確保立法後的稅制連貫性，其中對於遊戲、金融等行業適用稅率等政策都有明確的規定，增強了政策確定性和穩定性。

惟今日（4日）科網股股價續向下，騰訊低開1.5%，報572元；阿里巴巴（9988）低開1.0%，報159.4元。科指現挫1.4%，報5390點。