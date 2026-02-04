美股｜三大指數早段個別發展　道指升逾200點

美股周三（2月4日）早段個別發展，道指曾升379點，現升逾200點；納指下跌。



圖為2025年9月22日，美國交易員在紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

本港時間2月4日

【22:52】蘋果升3% IBM跌逾3%

道指最新報49,460點，升219點或0.44%；納指最新報23,179點，跌75點或0.32%；標普500指數現報6,921點，升3點或0.05%。

重磅科技股方面，Nvidia跌0.94%、微軟跌0.20%、Amazon挫0.61%；蘋果公司（Apple）則升3.02%。另外，IBM維持跌勢，目前跌3.71%。

【22:51】油價微升 Bitcoin現報7.5萬美元

油價方面，紐約原油期貨現時每桶63.39美元，升0.18元或0.28%；倫敦布蘭特期油每桶報67.63元，升0.30美元或0.45%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報75,178.98美元、24小時內跌逾2%。