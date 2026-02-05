道指早段曾跌逾300點　科技股下滑　Bitcoin曾跌穿7萬美元

美股周四（2月5日）低開，投資者擔憂Alphabet的支出計劃和高通（Qualcomm）悲觀的業績預測，三大指數早段下跌。其中，道指曾跌逾300點，最新收窄至跌逾200點。



圖為2025年11月14日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。（Reuters）

本港時間2月5日

【22:53】Alphabet及Amazon約跌3% 高通曾瀉近11%

道指最新報49,271點，跌229點或0.46%；納指最新報22,791點，跌113點或0.49%；標普500指數現報6,845點，跌36點或0.54%。

重磅科技股方面，Google母公司Alphabet跌3.36%、Amazon跌2.96%、微軟跌2.34%、Tesla挫2.03、蘋果公司（Apple）跌0.13%。Nvidia則漲0.70%。

另外，高通(Qualcomm)股價曾跌10.8%，創2023年以來最大跌幅；最新跌7.49%。

數據方面，美國勞工部公布，首次申領失業救濟人數按周增加2.2萬人，增至23.1萬人，低於市場預期的21.2萬人；續領人數按周增加2.5萬人，增至184.4萬人，也低於市場預期的185萬人。

【22:44】油價跌逾2% Bitcoin曾跌穿7萬美元

油價方面，紐約原油期貨現時每桶63.44美元，跌1.70元或2.61%；倫敦布蘭特期油每桶報67.70元，跌1.76美元或2.53%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新70,423.76美元、24小時內跌逾6%；日內最低曾跌至69,128.02美元，創15個月新低。。