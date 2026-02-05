道指曾瀉逾670點　三大指數同挫逾1%　Bitcoin曾跌穿6.7萬美元

美股周四（2月5日）低開，投資者擔憂Alphabet的支出計劃和高通（Qualcomm）悲觀的業績預測，三大指數早段同跌逾1%，目前跌幅收窄。其中，道指最多曾跌672點，最新跌逾350點。



圖為2025年11月14日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。（Reuters）

本港時間2月6日

【01:00】三大指數跌幅收窄 道指最新跌逾350點

道指最新報49,148點，跌353點或0.71%；納指最新報22,726點，跌177點或0.78%；標普500指數現報6,833點，跌49點或0.71%。

重磅科技股方面，Google母公司Alphabet跌3.49%、Amazon跌3.52%、微軟跌2.23%、Tesla挫2.07%、蘋果公司（Apple）跌0.58%；Nvidia反升0.37%。

另外，高通(Qualcomm)股價曾跌10.8%，創2023年以來最大跌幅；最新跌7.12%。

【00:04】科技股下跌 Alphabet及Amazon跌逾4%

道指最新報48,877點，跌623點或1.26%；納指最新報22,517點，跌387點或1.69%；標普500指數現報6,790點，跌92點或1.35%。

重磅科技股方面，Google母公司Alphabet跌4.58%、Amazon跌4.42%、微軟跌3.45%、Tesla挫3.60%、蘋果公司（Apple）跌0.94%，Nvidia亦跌0.81%。

另外，高通(Qualcomm)股價曾跌10.8%，創2023年以來最大跌幅；最新跌8.44%。

【00:07】Bitcoin曾跌穿6.7萬美元

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新67,318.33美元、24小時內跌逾8%；日內最低曾跌至66,896.43美元。

Bitcoin／比特幣／加密貨幣：圖為2024年3月9日，在法國巴黎拍攝的插圖中展示了加密貨幣比特幣（Bitcoin）。（Reuters）

本港時間2月5日

【23:46】現貨白銀跌逾17%

現貨白銀跌破每盎司73美元，日內跌17.18%。紐約期銀回落至每盎司72美元下方，日內跌14.71%。

【22:53】Alphabet及Amazon約跌3% 高通曾瀉近11%

道指最新報49,271點，跌229點或0.46%；納指最新報22,791點，跌113點或0.49%；標普500指數現報6,845點，跌36點或0.54%。

重磅科技股方面，Google母公司Alphabet跌3.36%、Amazon跌2.96%、微軟跌2.34%、Tesla挫2.03、蘋果公司（Apple）跌0.13%。Nvidia則漲0.70%。

另外，高通(Qualcomm)股價曾跌10.8%，創2023年以來最大跌幅；最新跌7.49%。

數據方面，美國勞工部公布，首次申領失業救濟人數按周增加2.2萬人，增至23.1萬人，低於市場預期的21.2萬人；續領人數按周增加2.5萬人，增至184.4萬人，也低於市場預期的185萬人。

【22:44】油價跌逾2% Bitcoin曾跌穿7萬美元

油價方面，紐約原油期貨現時每桶63.44美元，跌1.70元或2.61%；倫敦布蘭特期油每桶報67.70元，跌1.76美元或2.53%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新70,423.76美元、24小時內跌逾6%；日內最低曾跌至69,128.02美元，創15個月新低。。