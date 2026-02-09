美股｜道指早段跌逾200點 納指靠穩 Nvidia曾漲逾4%
撰文：蕭通
出版：更新：
市場觀望美國本周公布的就業數據，美股周一（2月9日）早段個別發展，道指跌逾200點，納指靠穩。
本港時間2月9日
【22:53】蘋果跌逾1%
道指最新報49,867點，跌248點或0.50%；納指最新報23,040點，升9點或0.04%；標普500指數現報6,924點，跌8點或0.12%。
重磅科技股方面，Nvidia早段曾漲逾4%，現升3.82%，暫為升幅最大道指成份股；微軟亦漲1.38%。Amazon則挫2.38%、蘋果公司（Apple）跌1.43%。
【22:48】油價升逾0.9% Bitcoin現報6.9萬美元
油價方面，紐約原油期貨現時每桶64.19美元，升0.64元或1.01%；倫敦布蘭特期油每桶報68.66元，升0.61美元或0.90%。
CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報69,176.12美元、24小時內跌近3%。
高盛警告美股拋售尚未結束 若標指失此關或致800億美元美股道指首次突破50000點 特朗普豪言2029年將升至10萬點海豚研究｜2000億AI軍備競賽！亞馬遜業績向好但股價暴跌有玄機？美股｜道指收市跌592點 納指挫1.59% 三大指數同挫逾1%海豚研究｜Google今年翻倍押注AI，是瘋狂冒險還是胸有成竹？