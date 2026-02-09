美股｜道指早段跌逾200點　納指靠穩　Nvidia曾漲逾4%

市場觀望美國本周公布的就業數據，美股周一（2月9日）早段個別發展，道指跌逾200點，納指靠穩。



圖為2025年9月3日，交易員在美國紐約證券交易所(NYSE)的交易大廳工作。（Reuters）

本港時間2月9日

【22:53】蘋果跌逾1%

道指最新報49,867點，跌248點或0.50%；納指最新報23,040點，升9點或0.04%；標普500指數現報6,924點，跌8點或0.12%。

重磅科技股方面，Nvidia早段曾漲逾4%，現升3.82%，暫為升幅最大道指成份股；微軟亦漲1.38%。Amazon則挫2.38%、蘋果公司（Apple）跌1.43%。

【22:48】油價升逾0.9% Bitcoin現報6.9萬美元

油價方面，紐約原油期貨現時每桶64.19美元，升0.64元或1.01%；倫敦布蘭特期油每桶報68.66元，升0.61美元或0.90%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報69,176.12美元、24小時內跌近3%。