TVB去年轉賺5千萬元　全年地面免費頻道廣告收入按年錄雙位數增幅

電視廣播 （0511，TVB）盈喜，料2025年全年可錄得5,000萬元股東應佔溢利，而2024年全年虧損4.95億元。



公司又指出，去年錄得除稅﹑息﹑折舊及攤銷前溢利（EBITDA）為3.5億元，2024年EBITDA為2.95億元。

上季免費頻道廣告收入增長強勁

公司亦表示，截至去年12月底止第4季，香港地面免費電視頻道的收視率繼續保持領先地位，作為旗艦頻道的翡翠台、24小時無綫新聞台及其他頻道的收視率合計達到81%的市場份額。

《新聞女王2》大受歡迎。（《新聞女王2》微博圖片）

就電視廣播及數字媒體業務，該公司指出受益於去年11月首播高度備受期待的劇集「新聞女王 2」的廣告和贊助的推動下，香港地面免費頻道的廣告收入在季內內持續呈現按年增長的趨勢。因此，全年的廣告收入按年有雙位數百分比的增長。

數字媒體業務方面，因客戶購買更多 myTV SUPER 串流服務及其他數字資產的廣告套餐，數碼廣告收入在本季度持續實現強勁的雙位數百分比增長。季內，myTV SUPER 串流服務的所有服務層級的平均每月活躍收看人數維持約190萬，其他數字資產（包括社交媒體帳戶和手機應用程式）在追蹤和訂閱人數上繼續以強勁的雙位數百分比增長。

內地相關業務方面，季內，「新聞女王 2」於優酷首播，內地觀眾的反響非常正面，這突顯了香港劇集持續吸引內地觀眾。並於季內開始拍攝一套與耀客傳媒合作的新合拍劇「枱底」。這是該公司與耀客傳媒的首個電視劇合拍項目。