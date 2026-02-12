港銀去年特定分類貸款突破2%　金管局︰商業房地產市場仍具挑戰

金管局公布，去年銀行業稅前經營溢利按年增長7.3%，增幅較前年放緩1.1個百分點。淨息差持平於1.52厘。



截至去年底，特定分類貸款比率升至2.01%，較2024年底擴大0.05個百分點。

金管局副總裁阮國恒表示，特定分類貸款比率的升幅不大，加上現時銀行不計抵押品的撥備覆蓋率約65%，計及抵押品變現價值的撥備覆蓋率已達150%，認為銀行業的撥備覆蓋率足夠，同時銀行業維持較好的盈利能力，相信整體信貸質素可控。

阮國恒又指出，雖然住宅房地產市場改善，但商業房地產情況仍有一定挑戰，業界亦表示這方面信貸風險管控是最重要。

（馮藹怡攝）

金管局助理總裁（銀行監理）朱立翹補充指，本港特定分類貸款比率在2024年起逐步上揚，主要受商業房地產影響。目前香港商業房地產貸款佔整體銀行貸款約14%，並無集中風險，銀行撥備亦足夠。

她提到，特定分類貸款比率最高時為1999年亞洲金融風暴時期的7.43%，而2009年環球金融風暴時為1.61%。

整體銀行存款增11.8%

去年本港銀行業整體存款增長11.8%，增幅較前年擴大4.7個百分點。整體貸款按年增長2.3%，結束3年跌勢，而前年則下跌2.8%。當中，在港使用貸款轉升1.9%，內地相關貸款轉升2.3%，本港住宅按揭貸款升幅加快至2.5%。

另外，中小企支援方面，專責小組18間參與銀行預留的中小企專項資金由2024年10月的3,700億元增加至2025年10月的4,200億元。

截至去年12月底，超過78,000宗中小企貸款受惠於自2024年3月以來公布的各項中小企支持措施，涉及信貸額度超過1,840億元。